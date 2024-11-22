Мальдивы резко повысят сборы с туристов

Правительство Мальдивских островов решило повысить налоги с туристов для пополнения бюджета: речь идет о "зеленом" налоге, туристическом сборе, сборах за обслуживание в аэропорту и налоге на туристические товары и услуги.

Правительство Мальдивских островов решило повысить налоги с туристов для пополнения бюджета: речь идет о "зеленом" налоге, туристическом сборе, сборах за обслуживание в аэропорту и налоге на туристические товары и услуги.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают местные СМИ.

С 1 января 2025 года вдвое вырастет зеленый налог, который взимается с каждого туриста за сутки пребывания в отеле или другом объекте размещения. С 3 до 6 долларов в день для туристов, останавливающихся в гостевых домах и отелях с количеством номеров менее 50, и с 6 до 12 долларов в день для тех, кто размещается на крупных курортах.

С 1 декабря 2024 года будут повышены сбор за въезд в страну и сбор на развитие аэропорта. Так, для пассажиров эконом-класса они составят по 50 долларов вместо 30, то есть суммарно 100 долларов. Для пассажиров бизнес-класса - 120 долларов вместо прежних 60, а в сумме 240 долларов. Для первого класса - 240 вместо 90 долларов (суммарно 480 долларов). А пассажирам бизнес-джетов придется платить почти 1000 долларов - для них каждый сбор будет повышен со 120 до 480 долларов.

Ставки для жителей архипелага, путешествующих за границу, сохранятся в размере 12 долларов, если они путешествуют в эконом-классе. Но для бизнес-, первого класса и пассажиров частных джетов сборы вырастут так же, как для иностранцев.

Налог на туристические товары и услуги вырастет с 16 до 17% с 1 июля 2025 года.

Ожидается, что повышение налогов на туристов принесет казне 175 млн долларов дополнительных доходов. Ассоциация туристической индустрии Мальдив (MATI) выступила против этой меры.

В 2023 году архипелаг принял 1,8 млн иностранных туристов, в том числе 220 тыс. российских. Доходы от туризма составили 3,6 млрд долларов. В первом полугодии 2024 года российский турпоток составил почти 115 тыс.