Мальдивы начнут принимать иностранных туристов на следующей неделе

Мальдивы откроют границы для иностранных туристов с 15 июля

Мальдивы с 15 июля начнут принимать туристов. Как сообщает Report cо ссылкой на Forbes, об этом говорится в сообщении государственной корпорации по маркетингу и пиару.

С этого дня туристов смогут принимать объекты размещения, расположенные на необитаемых островах. С 1 августа откроются гостевые дома и отели на заселенных островах. Ко 2 августа откроются более 65 курортов. Еще около 50 курортов намерены открыться с 1 октября, ближе к сезону, который длится с декабря по март.

От туристов не будут требовать уплаты дополнительных сборов и справку об отрицательном результате теста на COVID-19 перед въездом на Мальдивы. Для туристов без симптомов нет и требований карантина.

Если симптомы есть, человеку придется пройти тест за свой счет. Туриста отправят на карантин — в государственном обсерваторе или, если есть условия, в забронированном объекте размещения.

Если тест отрицательный, то изоляцию снимут, но запретят посещать общественные места, пока симптомы не пройдут. Если у одного из пассажиров будут симптомы, власти намерены отправлять на изоляцию и контактировавших с ним людей, в том числе других пассажиров, — до получения результатов теста у пассажира с симптомами.

Для въезда на Мальдивы потребуется подтвержденное бронирование места проживания. На первом этапе снятия ограничений допускается бронирование только в одном объекте на весь период пребывания — перемещаться нельзя. Во время полета все пассажиры должны заполнить анкету о здоровье. Все прибывающие пассажиры должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. На входе в аэропорт руки нужно обработать антисептиком, там же проверят температуру.

На Мальдивах было выявлено 2 553 случая заболевания коронавирусом. 13 человек скончались.