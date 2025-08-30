    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Кянан Гулузаде: Турсектор Азербайджана готов принять в два-три раза больше гостей

    Туризм
    • 30 августа, 2025
    • 13:36
    Кянан Гулузаде: Турсектор Азербайджана готов принять в два-три раза больше гостей

    Туристическая индустрия Азербайджана обладает всеми возможностями для того, чтобы справиться с растущим потоком приезжающих.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя правления Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

    По его словам, потенциал туристической индустрии страны значительно превышает ожидаемый поток туристов.

    "Туристическая индустрия Азербайджана способна принять в два, даже в три раза больше туристов. Наши отели, туристические агентства и сфера услуг располагают достаточным количеством квалифицированных кадров. Ежегодно открываются новые рабочие места", - отметил Гулузаде.

    Он добавил, что несмотря на некоторую зависимость от региональной напряженности, туристическая отрасль демонстрирует более быстрое восстановление по сравнению с другими секторами.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Kənan Quluzadə: "İndikindən iki-üç dəfə çox turist qəbul etməyə hazırıq"
    Английская версия Английская версия
    Kanan Guluzada: Azerbaijan ready to receive two or three times more tourists

    Последние новости

    14:43

    Товарооборот Азербайджана со странами ЕС вырос на 14%

    Бизнес
    14:31

    Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в России

    Другие страны
    14:24
    Фото

    Чемпионат мира: Азербайджанские дзюдоисты завершили соревнования с двумя медалями

    Индивидуальные
    14:18

    АЖД вскоре начнет восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    14:05

    Германия отвергает предложение Еврокомиссии о санкциях против Израиля

    Другие страны
    14:04

    Григорян и Лариджани обсудили итоги саммита США-Азербайджан-Армения в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:03

    Вклады населения в банках Азербайджана выросли почти на 11%

    Финансы
    14:00

    Ракета йеменских хуситов упала в Саудовской Аравии, не долетев до Израиля

    Другие страны
    13:56

    В Украине в результате перестрелки убит народный депутат

    Другие страны
    Лента новостей