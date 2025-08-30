Кянан Гулузаде: Турсектор Азербайджана готов принять в два-три раза больше гостей

Туристическая индустрия Азербайджана обладает всеми возможностями для того, чтобы справиться с растущим потоком приезжающих.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя правления Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, потенциал туристической индустрии страны значительно превышает ожидаемый поток туристов.

"Туристическая индустрия Азербайджана способна принять в два, даже в три раза больше туристов. Наши отели, туристические агентства и сфера услуг располагают достаточным количеством квалифицированных кадров. Ежегодно открываются новые рабочие места", - отметил Гулузаде.

Он добавил, что несмотря на некоторую зависимость от региональной напряженности, туристическая отрасль демонстрирует более быстрое восстановление по сравнению с другими секторами.