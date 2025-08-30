Kənan Quluzadə: "İndikindən iki-üç dəfə çox turist qəbul etməyə hazırıq"

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Azərbaycanın turizm sənayesi artan insan axınına cavab vermək üçün bütün imkanlara malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, mövcud potensial gözləniləndən dəfələrlə çoxdur: "Azərbaycanın turizm sənayesi bundan iki, hətta üç dəfə çox turist qəbul etməyə qadirdir. Otellərimiz, turizm agentliklərimiz və xidmət sektorumuz kifayət qədər işçi qüvvəsinə malikdir. Hər il yeni iş yerləri açılır".

    K. Quluzadə əlavə edib ki, turizm sahəsi regional gərginliklərdən təsirlənsə də, bərpa baxımından digər sahələrdən daha üstündür: "Turizm həssas sektordur, lakin eyni zamanda ən sürətlə bərpa olunan sahələrdən biridir". 

    Rus Versiası Rus Versiası
    Кянан Гулузаде: Турсектор Азербайджана готов принять в два-три раза больше гостей
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Kanan Guluzada: Azerbaijan ready to receive two or three times more tourists

