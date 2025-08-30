Bu il Azərbaycanda daxili səfərlərin sayının 25 milyona yaxınlaşacağı proqnozlaşdırılır
Turizm
- 30 avqust, 2025
- 12:45
Əgər 2024-cü ildə Azərbaycanda daxili səfərlərin sayı 23 milyon olubsa, bu il göstəricinin 25 milyona yaxınlaşacağı proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə bildirib.
"Bu səfərlərin təxminən 40 %-i yay mövsümünə düşür. Yəni 1 milyon səfər məhz iyun-sentyabr aylarında reallaşır", - deyə o qeyd edib.
K. Quluzadənin sözlərinə görə, yay mövsümü həm yerli, həm də xarici turistlər üçün pik dövr sayılır: "Azərbaycana gələn xarici turistlər məhz iyun-avqust aylarını seçir. 7 ay ərzində Azərbaycana 1 milyon 478 minə yaxın xarici vətəndaş səfər edib. Avqustun yekununda bu rəqəmin 1,7 milyonu keçəcəyi gözlənilir".
