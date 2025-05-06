Кянан Гулузаде: Азербайджан готов расширять туризм в рамках D-8

Азербайджан принял участие в 5-й встрече высокопоставленных должностных лиц Организации экономического сотрудничества D-8 и IV заседании министров туризма стран-членов организации, которые прошли 5-6 мая в Каире.

Азербайджан принял участие в 5-й встрече высокопоставленных должностных лиц Организации экономического сотрудничества D-8 и IV заседании министров туризма стран-членов организации, которые прошли 5-6 мая в Каире.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, страну на мероприятиях представляла делегация под руководством советника председателя агентства Кянана Гулузаде.

В своем выступлении Гулузаде подчеркнул внимание государства к развитию туризма как ключевой отрасли экономики. Он напомнил, что Азербайджан стал организатором масштабных международных мероприятий, включая COP29, где впервые в истории конференции тема туризма была включена в повестку климатических переговоров. Также он призвал страны D-8 присоединиться к "Декларации COP29 об усилении климатических действий в туристическом секторе", которую уже поддержали более чем 70 государств.

Гулузаде пригласил участников на 13-ю сессию Всемирного форума городского развития ООН (WUF13), которая пройдет в 2026 году в Баку, и выразил готовность Азербайджана к укреплению туристических связей в рамках D-8.

По итогам заседания была принята Каирская декларация о сотрудничестве в туризме, а Анталья выбрана туристическим городом D-8 на следующий год.

Отметим, что в I квартале этого года Азербайджан посетили более 160 тыс. туристов из стран D-8.