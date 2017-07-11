Кувейтская авиакомпания возобновляет полеты в Азербайджан

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Кувейтская авиакомпания Wataniya Airways возобновляет полеты в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на агентство KUNA, с этой недели авиакомпания планирует выполнять полеты в Азербайджан, Грузию (Тбилиси), Боснию и Герцеговину (Сараево).

Отметим, что первый полет будет выполнен 11 июля в Тбилиси.

По полученной Report из Международного аэропорта Гейдар Алиев информации, полеты в Баку начнутся с 12 июля. Самолет прибудет в Баку в 15:40, отбудет в 16:25. Следующие полеты назначены на 15 июля (13:20/14:15) и 19 июля (12:10/12:55). Полет длится 2 часа.

Стоимость авиабилета из Баку в Кувейт и обратно ( эконом класс) составит примерно 450 долларов (766 манатов).

Напомним, что Wataniya Airways с 2011 года вынужденно приостановил полеты из-за ухудшения финансового состояния и политической нестабильностью на Ближнем Востоке.

Сейчас уставный капитал компании составляет 10 млн динаров (33,01 млн долларов). После возобновления полетов капитал, как ожидается, достигнет 20 млн динаров.