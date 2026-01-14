"Комплекс отеля и конгресс-центра Шуша" передадут в управление на договорной основе
Туризм
- 14 января, 2026
- 17:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов, связанных с передачей в управление "Комплекса отеля и конгресс-центра Шуша".
Как сообщает Report, согласно документу, принято предложение Кабинета министров о передаче на договорной основе в управление указанного комплекса, расположенного в городе Шуша и находящегося на балансе Министерства экономики Азербайджана.
Правительство Азербайджана должно обеспечить заключение министерством соответствующего договора в течение двух месяцев, затем утвердить его и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.
Министерство экономики также должно принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из распоряжения.
