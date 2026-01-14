Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Комплекс отеля и конгресс-центра Шуша" передадут в управление на договорной основе

    Туризм
    • 14 января, 2026
    • 17:15
    Комплекс отеля и конгресс-центра Шуша передадут в управление на договорной основе

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о регулировании некоторых вопросов, связанных с передачей в управление "Комплекса отеля и конгресс-центра Шуша".

    Как сообщает Report, согласно документу, принято предложение Кабинета министров о передаче на договорной основе в управление указанного комплекса, расположенного в городе Шуша и находящегося на балансе Министерства экономики Азербайджана.

    Правительство Азербайджана должно обеспечить заключение министерством соответствующего договора в течение двух месяцев, затем утвердить его и решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

    Министерство экономики также должно принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из распоряжения.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана Шуша распоряжение
    "Şuşa Otel-Konqres Mərkəzi Kompleksi" müqavilə əsasında idarəetməyə verilir

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей