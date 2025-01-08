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Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году

Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году В Азербайджан в 2024 году выполнено 26 657 авиарейсов из 38 стран, что на 3 875 рейсов или 17% больше, чем в 2023 году.
Туризм
8 января 2025 г. 16:24
Количество рейсов в Азербайджан выросло на 17% в 2024 году

В Азербайджан в 2024 году выполнено 26 657 авиарейсов из 38 стран, что на 3 875 рейсов или 17% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, число стран, откуда осуществлялись рейсы в Азербайджан, увеличилось на три (+8,5%).

Больше всего рейсов выполнено из России - 7 738 (+10,4%). Второе место заняла Турция с 5 813 рейсами (+3,6%), а третье - ОАЭ с 3 242 рейсами (+32,8%).

В первую десятку также вошли Грузия (2 009 рейсов, +19,9%), Казахстан (888 рейсов, +10,1%), Саудовская Аравия (817 рейсов, -11,3%), Индия (663 рейса, рост в 2,9 раза), Катар (574 рейса, +59,3%), Узбекистан (427 рейсов, -27,1%) и Кувейт (416 рейсов, +9,1%).

В декабре 2024 года в Азербайджан выполнено 2 144 рейса, что на 4,3% больше, чем за тот же период 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana xaricdən uçuşların sayı ötən il 17 % artıb

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