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Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 20%

Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 20% В январе-августе этого года из Азербайджана было осуществлено 17 769 авиарейсов в 38 стран.
Туризм
7 сентября 2024 г. 17:36
Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 20%

В январе-августе этого года из Азербайджана было осуществлено 17 769 авиарейсов в 38 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентства по туризму, это на 6 стран (18,7%) и 2 546 авиарейсов (20,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период больше всего рейсов из Азербайджана было совершено в Россию (5 134 рейса). Это на 12,9% больше, чем год назад.

Второе место после России по количеству совершенных авиарейсов занимает Турция - 4 004 рейса, что на 5,5% больше, чем год назад.

В тройку лидеров вошли Объединенные Арабские Эмираты - 2 034 рейса (+31%). Последующие места занимаю Грузия - 1 353 рейса (+33,1%), Саудовская Аравия - 617 рейсов (-4,6%), Казахстан - 557 рейсов (-5,8%), Индия - 435 рейсов (+5,6 раза), Катар - 399 рейсов (+64,1%), Кувейт - 297 рейсов (+24,7%) и Узбекистан - 287 рейсов (+33,5%).

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Версия на английском языке Number of international flights from Azerbaijan grows by 20%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə uçuşların sayı 20 % artıb

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