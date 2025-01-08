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Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году

Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году В 2024 году организовано 26 489 рейсов из Азербайджана в 42 страны.
Туризм
8 января 2025 г. 17:14
Количество рейсов из Азербайджана выросло на 16% в 2024 году

В 2024 году организовано 26 489 рейсов из Азербайджана в 42 страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 7 стран (20%) и 3 680 авиарейсов (16,1%) больше, чем в 2023 году.

В прошлом году больше всего рейсов из Азербайджана осуществлено в Россию - 7 643, что на 8,9% больше, чем годом ранее.

На втором месте расположилась Турция, куда совершено 5 855 рейсов (+4,1%), а на третьем - ОАЭ с 3 179 рейсами (+30,3%).

В десятку лидеров вошли также Грузия (2 015 рейсов, +19,9%), Казахстан (867 рейсов, +7,7%), Саудовская Аравия (822 рейса, - 10%), Индия (665 рейсов, +2,9 раза), Катар (575 рейсов, +44,4%), Узбекистан (428 рейсов, -28%) и Кувейт (417 рейсов, +8,8%).

Германия (322 рейса, +10,2%), входившая до сих пор в ТОП-10, опустилась на 13-ую строку, уступив место Индии.

В декабре прошлого года количество рейсов из Азербайджана выросло на 4,4% по сравнению с годом ранее и составило 2 138. В частности, в прошлом месяце организовано 565 рейсов в Россию, что на 6,6% меньше в годовом сравнении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan xaricə uçuşların sayı ötən il 16 % artıb

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