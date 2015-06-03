​Количество пассажиров рейсов Тбилиси - Москва повысилось на 65%

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Количество пассажиров, перевезенных авиакомпаниями на рейсах Тбилиси — Москва, за январь-май 2015 года увеличилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Как передает Report со ссылкой на "EurAsia Daily", об этом сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

За отчетный период 2015 года российскими и грузинскими авиакомпаниями, назначенными обеими странами, было перевезено в общей сложности до 87 367 пассажиров, тогда как за аналогичный период 2014 года — 53 091 пассажир.

По информации "Интерпрессньюс", министерство экономики ожидает, что в летний сезон текущего года поток пассажиров на указанном направлении еще более увеличится.

В настоящее время перевозку пассажиров на маршруте Тбилиси — Москва осуществляют четыре авиакомпании, в их числе "Грузинские авиалинии". В 2014 году оперировали только две компании "Грузинские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines).

По данным информационно-аналитического департамента МВД Грузии, количество визитеров в Грузии за первые три месяца 2015 года сократилось на 2% по сравнению с 2014 годом и составило 986 тыс. человек (1,01 млн человек в 2014 году). Россияне занимают четвертое место по количеству визитеров, уступая Азербайджану, Турции и Армении. За указанный период число визитеров из России сократилось с 128,808 тыс. россиян в 2014 году до 123,109 тыс. в 2015 году.