Казахстан и Азербайджан разовьют сотрудничество в туристической сфере

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Казахстан и Азербайджан обсудили вопросы развития туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на агенство "Казинформ", об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов перед началом 15-го заседания Казахстанско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Мы обсуждали вопросы развития туризма, возможности создания новых круизов по Каспийскому морю, вопросы, касающиеся упрощения визового режима между нашими странами. Так что, вопросов, где мы можем очень плодотворно работать, очень много", - отметил П.Шахбазов.