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Названа самая дорогая страна Европы для туристов

Какие страны Европы являются самыми дорогими для туристов?

Самой дорогой страной Европы для туристов стала Исландия, цены на товары по итогам 2018 года выросли на 56% по сравнению с другими европейскими государствами, следует из данных Eurostat. 

Как передает Report, согласно статистике портала, Швейцария заняла второе место, цены в стране выросли на 52%, замыкает тройку Норвегия (рост цен на 48%). Далее следуют Дания (на 38%), Ирландия и Люксембург (на 27%), Финляндия (на 23%), Швеция (на 19%), Великобритания (на 17%), Нидерланды (на 12%), Бельгия (на 11%), Франция и Австрия (на 10%) и Германия (на 4%). 

Как сообщает Daily Mail, пицца с сыром в ресторане Исландии обойдется туристу почти в 17 евро, бокал вина - около 10 евро, а пинта пива (0,56 литра) будет стоить почти 7 евро.

"Дома я могу заказать гамбургер, картофель фри и пиво, и заплачу за все это максимум $13. Это большая разница в цене, которая значительно влияет на мой бюджет во время путешествия в Исландию", - цитирует газета 22-летнего американского туриста. 

Как отмечает издание, высокие цены в Исландии обусловлены зависимостью острова от импорта (яйца, молоко и другие продукты) и высоким налогом на алкоголь. Также значительную роль в этом играют колебания курса исландской валюты, с которыми страна столкнулась в 2016-2017 годах. 

"Согласно данным статистики Исландии, в 2018 году средняя зарплата местного жителя составила 4450 евро в месяц (более 300 тысяч рублей после вычета налогов), поэтому местным жителям цены в магазинах не кажутся им такими высокими, как иностранцам", - пишет Daily Mail. 

По прогнозам Центробанка Исландии, в 2019 году экономика страны замедлилась впервые за 10 лет, это связано со снижением развития туриндустрии на острове, а также банкротством лоукост-авиакомпании Wow Air в марте этого года. В прошлом году Исландию посетили 2,3 млн иностранных туристов.

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