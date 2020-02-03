Круизные лайнеры не примут пассажиров, побывавших в Китае

Международная ассоциация круизных линий (CLIA) сообщила, что круизные лайнеры не будут принимать пассажиров, побывавших в Китае в последние 14 дней.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", ограничения вводятся из-за вспышки нового типа коронавируса в КНР, жертвами которого стали более 360 человек.

Новые правила действуют с 31 января, уточнила российская Ассоциация туроператоров (АТОР). «Эта мера распространяется на все круизные маршруты, которые предлагают международные и европейские компании, входящие в CLIA. Столь жесткие меры участники круизной индустрии объясняют высокими рисками распространения коронавируса, а также репутационными и экономическими потерями круизных компаний»,— говорится в заявлении АТОР.

В АТОР уточнили, что компания MSC Cruises распространит ограничения на пассажиров, посещавших материковый Китай в последние 30 дней. Все пассажиры также обязаны будут пройти тепловое сканирование. Похожие ограничения ввела Norwegian Cruise Line Holdings.

В CLIA входят более 60 компаний, в том числе American Cruise Lines, Costa Cruises, Disney Cruise Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Royal Caribbean International, TUI Cruises.

Новый вирус был обнаружен в Китае в декабре 2019 года, число заразившихся превышает 17 тысяч. Случаи заболевания выявлены в 23 странах за пределами КНР. 30 января в порту близ Рима был заблокирован круизный лайнер с 6 тысячами туристов: у одной из пассажирок обнаружили симптомы нового заболевания. В итоге анализы показали, что женщина и ее спутник не были заражены вирусом.