Как соревнования "Формулы-1" влияют на стоимость номеров в отелях в Азербайджане?

Остались считанные дни до начала соревнований в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Часть туристов уже прибыла в Баку. Ожидается, что большинство туристов останутся в отелях. Отмечается, что цены на отели в столице заметно выросли.

Остались считанные дни до начала соревнований в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1". Часть туристов уже прибыла в Баку. Ожидается, что большинство туристов останутся в отелях. Отмечается, что цены на отели в столице заметно выросли.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди рассказал Report, что проведение соревнований “Формулы-1” вносит неоценимый вклад в продвижение Азербайджана и в поддержку развития туризма в стране. Он обосновал это тем, что телевизионная аудитория гонок "Формулы-1" превышает 600 млн человек.

Что касается цен, Дюбенди отметил, что при проведении спортивных, культурных, экономических и прочих соревнований подобного масштаба цены растут в любой точке мира: "Это нормальная практика. Рост цен наблюдается и в отелях Баку. В некоторых случаях рост составляет 7-10 раз. Это говорит о том, что количество мест в таких отелях ограничено. Ряд отелей уже закрыли свои продажи в дни проведения "Формулы-1". Такая ситуация чаще всего наблюдается в отелях, расположенных на трассе "Формула-1" и в ближайших центральных районах. В то же время активизировался сегмент краткосрочной аренды жилья, они также повысили цены. Хотелось бы отметить несправедливую конкуренцию с малыми и средними отелями. Так как гонки "Формулы-1" - дорогостоящее мероприятие, то и туристы, принимающие в них участие, являются людьми с более высоким финансовым положением. В этом отношении они предпочитают комфортные отели, расположенные в центре".

Дюбенди говорит, что в этом году наблюдается изменение в географии туристов: "Мы наблюдаем рост числа туристов из таких стран, как Канада, Франция, Казахстан, Грузия. Внимание и интерес к Азербайджану растут из года в год. На мой взгляд, хостелы еще не полностью восстановились после пандемии. Особого роста цен в них нет. Многие из них закрылись во время пандемии. В любом случае, гости "Формулы-1" меньше выбирают хостелы".

Азиз Шихиев, руководитель одной из туристических компаний, работающих в стране, также подтверждает рост цен: “Раз в год в Азербайджане проходит подобное мероприятие, и тогда мы наблюдаем рост цен. Этой закономерности положено начало во время проведения в Баку песенного конкурса "Евровидение". На сегодняшний день номер в трехзвездочном отеле продается, скажем, не за 50, а за 170 манатов. Отели словно соревнуются, кто предложит более высокую цену. Они хотят продать максимально дороже, чтобы покрыть все свои расходы. А это неправильная стратегия".