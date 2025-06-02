Избран новый генсек Исполнительного совета ЮНВТО

Представительница Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Аль Новаис избрана Генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 2026-2029 годы.

Представительница Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейха Аль Новаис избрана Генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) на 2026-2029 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Выборы проходили на 123-й сессии Исполнительного совета ЮНВТО, которая состоялась 29-30 мая в Сеговии (Испания), среди представителей Ганы, Греции, Мексики и ОАЭ, выдвинувших свои кандидатуры на должность Генерального секретаря организации на 2026-2029 годы.

На мероприятии была представлена делегация во главе с председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым.

В состав азербайджанской делегации также вошел посол Азербайджана в Испании, постоянный представитель при Всемирной туристской организации ООН Рамиз Гасанов.