Из восстановленного заповедника "Янардаг" - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Состоялось открытие капитально отремонтированного и восстановленного Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг".

Заповедник, расположенный в селе Мамедли Абшеронского района, на побережье Каспийского моря, был восстановлен в соответствии с новой концепцией.

В рамках проведенной реконструкции на территории заповедника площадью 64,55 гектара в распоряжение туристов переданы музей, состоящий из 3 тематических зон.

Сотрудник Report подготовил репортаж из заповедника.

Для входа в государственный заповедник установлены новые цены.

На территории выделены также специальные места для парковки автомобилей лицами с ограниченными возможностями здоровья. Родителей, которые приходят с детьми, просят быть особенно внимательными, потому что коллектив заповедника не несет ответственности за контроль на игровой площадке или в других детских зонах.

Амфитеатр, предназначенный для концертов под открытым небом

В Янардаге также создан музей под открытым небом, где представлены найденные на территории старинные камни и образцы ремесел, которыми пользовалось местное население, гавалдаш. Сразу после музея расположен амфитеатр на 500 человек, предназначенный для концертов под открытым небом. Здесь проложена специальная дорога для того, чтобы лица с ограниченными физическими возможностями могли спуститься к пламени на территории заповедника.

Здесь созданы условия, чтобы помочь детям лучше понять концепцию заповедника.

Фото: Фири Салим