Билеты в "Янардаг" для иностранных туристов подорожают

"С 1 августа цены на билеты в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг" будут различными".
Об этом Report заявил председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.
По его словам, для иностранцев вход в заповедник будет стоить 9 манатов: "Если туристические компании заранее заключили контракт, при их наличии будут применяться прежние цены. Вход в заповедник для местных туристов стоит 2 маната. Цены на билеты для некоторых социальных слоев также будут различаться. Так, билеты для студентов будут стоить 1 манат, а для школьников вход в заповедник будет бесплатным".
Ф.Нагиев добавил, что за день "Янардаг" посещает 500-700 иностранных туристов: "Данная статистика растет. Местное население также проявляет интерес к заповеднику. Мы должны продолжить пропаганду, информация о "Янардаге" будет размещаться в отелях, туристических информационных центрах".
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости