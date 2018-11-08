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    Из Германии в Азербайджан состоится автопробег ретро-автомобилей

    Германия. 8 ноября. REPORT.AZ/ Финишный рубеж традиционно проводимого в Германии автопробега ретро-автомобилей состоится в Абшероне.

    По сообщению германского бюро Report, автопробег стартует 11 мая 2019 года из Баварии. 

    В течение 184 дней автомобилисты будут колесить по 12 странам мира, а подведут финишную черту у Янардага на Абшеронском полуострове.

    Туристы ознакомятся с замечательной достопримечательностью Азербайджана - горящей горой Янардаг, после чего посетят и другие исторические и природные достопримечательности Баку. По традиции, команды оставят здесь свои автомобили.

    Основное условие участия в автопробеге – наличие ретро-автомобиля. Поэтому стоимость автомобилей не должна превышать 1000 евро. 

    Использование навигационных приборов запрещено. Команды могут делать привалы или оставаться на ночлег в странах пробега. Победитель пробега, первым доехавшим до Янардага, получит денежный приз.

    Мехмет Мустафа Текин 

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