​В Милане приступили к строительству павильона Азербайджана для "Экспо-2015" - ФОТО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Итальянская Gonzalo Contract, являющаяся подразделением компании "Ind.i.a", приступила к строительству павильона Азербайджана на "Экспо-2015" в Милане, сообщает Report со ссылкой на итальянский EdilPortale.

Павильон будет выполнен в виде двух огромных стеклянных сфер, в которых разместятся экспозиции, открывающие гостям различные аспекты климатических, культурных, гастрономических и географических особенностей Азербайджана.

Строительство геометрического павильона площадью 887 кв. м ведётся по проекту, который был разработан и осуществлен при поддержке Центра Гейдара Алиева. Отмечается, что здание павильона построено из экологически чистых, легко перерабатываемых материалов. После окончания выставки павильон будет разобран и отправлен в Баку, где он станет центром биоразнообразия.

Отметим, что всемирная выставка "Экспо-2105" в Милане пройдет с 1 мая по 31 октября. Тема выставки: "Накормить планету. Энергия для жизни". В выставке примут участие 145 стран, 55 из которых представят свои национальные павильоны.