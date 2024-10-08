Иршад Кадер: Азербайджан занял 20-е место в мировом рейтинге халяльного туризма

В этом году Азербайджан занял 20-е место среди 145 стран в мировом рейтинге халяльного туризма, что подтверждает его значимую позицию в этом секторе.

В этом году Азербайджан занял 20-е место среди 145 стран в мировом рейтинге халяльного туризма, что подтверждает его значимую позицию в этом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор австралийской компании Globothink и консультант по халяльной индустрии Иршад А. Кадер на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

"В Азербайджане более 99% предпринимателей составляют малые и средние предприятия (МСП), из которых около 97,3% - микро, 1,9% - малые и 0,8% - средние предприятия. МСП активно работают в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, строительство, логистика, туризм и других областях. Трансформация МСП предусмотрена в рамках "Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030", - отметил Иршад А. Кадер.

Он также подчеркнул, что халяльная индустрия является быстрорастущим сектором на мировом рынке.

"Одними из важнейших экономических субъектов этой индустрии являются малые и средние предприятия (МСП). Они играют ключевую роль в производстве халяльных продуктов и услуг, удовлетворении потребительского спроса и обеспечении экономического роста. Развитие и укрепление МСП критически важно для обеспечения устойчивого роста халяльного сектора в глобальной экономике," - добавил он.