Интерес российских туристов к Азербайджану резко возрос

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Азербайджан вошел в топ-10 туристических направлений среди россиян на лето 2020 года.

Как передает Report, об этом свидетельствует анализ специалистов сервиса путешествий Туту.ру по всем купленным на лето 2020 авиабилетам.

Так, согласно составленному рейтингу сервиса Азербайджан поднялся на четыре строчки - с 14-ого на 10-е место по сравнению с прошлым годом.

Почти 10% всех забронированных россиянами авиабилетов - в Черногорию, далее идут Испания (6,7%), Казахстан (6,5%), Германия, Италия, Болгария, Кыргызстан, Молдова и Греция.

В целом, снижается спрос на Испанию (-27%), Италию (-22%), Болгарию (-16%), Грецию (-19%), Турцию (-15%) и Грузию (-56%). Вырос интерес путешественников к Черногории (+21%), Казахстану (+42%), Германии (+25%), Азербайджану (+32%).