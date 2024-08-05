Индия вошла в топ-10 по числу совершенных в Азербайджан авиарейсов

В январе-июле этого года в Азербайджан было совершено 15 111 авиарейсов из 39 стран.

В январе-июле этого года в Азербайджан было совершено 15 111 авиарейсов из 39 стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, это на 7 стран (21,8%) и 2 767 авиарейсов (22,4%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За отчетный период больше всего рейсов в Азербайджан было совершено из России - 4 430, что на 13,9% больше, чем год назад.

В июле количество совершенных авиарейсов в Азербайджан увеличилось на 19,7% и составило 2 811. В прошлом месяце из России было осуществлено 777 полетов, что на 18,6% больше, чем год назад.

Второе место по числу совершенных в Азербайджан авиарейсов после России занимает Турция - 3 296 рейсов, что на 7% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Объединенные Арабские Эмираты - 1 813 рейсов (+37,8%).

В топ-10 также входят Грузия - 1 159 рейсов (на 34,7% больше), Саудовская Аравия - 503 рейса (на 7,5% меньше), Казахстан - 481 рейс (на 9,8% больше), Индия - 371 рейс (в 7,4 раза больше), Катар - 345 авиарейсов (на 61,9% больше), Кувейт - 246 рейсов (на 24,8% больше) и Узбекистан - 246 авиарейсов (на 52% меньше).

Индия в этом году расположилась на 7-м месте по количеству совершенных в Азербайджан авиарейсов, а Израиль - на 12-м месте.