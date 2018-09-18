Илон Маск назвал имя первого в мире туриста, который отправится к Луне

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Первым в мире космическим туристом, который отправится на орбиту Луны с помощью разрабатываемой SpaceX транспортной системы BFR, будет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава.

Как передает Report,об этом рассказал глава компании Илон Маск.

По его словам, полет новейшей установки к Луне и обратно займет от четырех до пяти дней.

14 сентября SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну. Первый полет запланирован на 2019 год. Однако, по словам Маэдзавы, полет с его участием состоится в 2023 году.

«В 2023 году в качестве хозяина (полета) я приглашаю шесть–восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне», — приводит его слова 18 сентября «РИА Новости».

Маэдзава выразил надежду, что полет вдохновит на создание новых произведений искусства, и поблагодарил SpaceX за возможность осуществить свои мечты.

Стоимость полета к Луне не разглашается.