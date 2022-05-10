Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали на территории, где будет размещаться Shusha Boutique Hotel

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шушу побывали на территории, где будет размещаться Shusha Boutique Hotel.

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Шушу побывали на территории, где будет размещаться Shusha Boutique Hotel.

Как передает Report, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проводимых здесь ремонтно-восстановительных работах.

Было отмечено, что согласно концепции восстановления Шуши с учетом туристического потенциала города создается соответствующая инфраструктура. Бутик-отель будет размещаться в здании по улице Кочарли. В отеле, который планируется довести до современного уровня, будут созданы условия для удобства приезжающих в Шушу гостей. В их распоряжение здесь будут предоставлены 13 номеров и небольшой ресторан.

Напомним, что за короткий период в Шуше, где сразу после освобождения от оккупации начались восстановление и реконструкция, проделана большая созидательная работа. Учитывая то, что в нашей культурной столице будут проводиться многочисленные мероприятия и этот город, как и в прошлом, станет одним из любимых мест отдыха туристов, здесь особое внимание уделяется созданию необходимой инфраструктуры, в том числе строительству отелей.

Отметим также, что в мае прошлого года в Шуше состоялось открытие отеля “Харыбюльбюль”, 48-квартирного корпуса и коттеджей при данном отеле, а в августе после реконструкции был открыт отель “Карабах”.