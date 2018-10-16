Ильхам Алиев: "Если бы в Азербайджане не было общественной стабильности, то и туристы не приезжали"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ «Если бы Азербайджан не был развивающейся страной, конечно, если бы не было общественной стабильности, безопасности, то и туристы не приезжали».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности и коллективом Центра горячих источников и здоровья в Лянкяранском районе.

«Наши исторические памятники являются одним из важных факторов, развивающих туризм. Наша богатая история, культура, исторические памятники вызывают интерес у гостей. Считаю, что наша прекрасная кухня, в том числе особенно вкусные блюда южной зоны, знамениты на мировом уровне. Благодаря гостеприимству нашего народа приезжающие в страну туристы чувствуют себя как дома. Конечно, туристов привлекает общее развитие страны. Если бы Азербайджан не был развивающейся страной, конечно, если бы не было общественной стабильности, безопасности, то и туристы не приезжали. События, происходящие сегодня в мире, налицо - возрастают риски, угрозы, и туристы выбирают более спокойные места. Поэтому неслучайно, что они приезжают именно в Азербайджан. Совокупность всех этих факторов обусловливает развитие туризма. Конечно, строительство таких замечательных центров отдыха, отелей еще больше будет привлекать туристов. Мы должны сейчас проводить серьезную пропаганду в мире, чтобы в результате этого люди, проживающие за рубежом, лучше узнали нас»,- отметил Глава государства.

«На сегодняшний день в городе Нафталан сданы в эксплуатацию несколько пятизвездочных отелей. Мы восстановили славу Нафталана как туристического, лечебного центра. Там проводится лечение болезней суставов, внутренних органов. Галаалты - в советское время он тоже был известным туристическим центром в Союзе. В настоящее время мы превратили его в международный центр, там большей частью лечат почечные заболевания. Лечебный центр Дуздаг в Нахчыване очень полезен для лечения легочных заболеваний. Целительные воды Лянкяранского санатория горячих источников также будут укреплять здоровье людей», - заявил Президент Ильхам Алиев.

«Шахдаг уже превратился в горнолыжный центр мирового уровня. Открытый вслед за ним Туфандаг является новым лыжным центром. Таким образом, туризм в Азербайджане будет развиваться, в туристической сфере создаются десятки тысяч рабочих мест. Как мне сейчас сообщили, только в этом санатории в лучший сезон будет открыто около 250 новых рабочих мест, и местные граждане будут обеспечены здесь работой. В экономику страны будет вкладываться больше средств, инвестиций, зарубежные гости будут расходовать деньги. Поэтому я очень рад, что в Лянкяранском районе создается такой прекрасный туристический центр. Это – очередной вклад в экономический потенциал Лянкярана», - сказал Президент Азербайджана.