Ихсан Овют: Расширение стандартов халяльного туризма может укрепить позиции Азербайджана на мировом рынке

Исламские страны, в том числе Азербайджан, могут еще больше укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке за счет расширения стандартов халяльного туризма.

Исламские страны, в том числе Азербайджан, могут еще больше укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке за счет расширения стандартов халяльного туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC) Ихсан Овют на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что для Азербайджана очень важно быть лидером в данной сфере, расширять свой туристический потенциал и предоставлять в халяльном секторе продукты и услуги в соответствии с международными стандартами.

По словам Овюта, халяльный туризм важен не только для туристов, путешествующих в соответствии с исламскими ценностями, но и с точки зрения предоставления этических и безопасных услуг в более широком масштабе, что создает огромный потенциал для туристических дестинаций.

Овют добавил, что SMIIC поддерживает усилия Азербайджана в этой сфере и готов тесно сотрудничать для обеспечения более широкого применения международных стандартов в халяльном секторе не только в исламских странах, но и на мировом рынке.