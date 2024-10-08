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Ихсан Овют: Расширение стандартов халяльного туризма может укрепить позиции Азербайджана на мировом рынке

Ихсан Овют: Расширение стандартов халяльного туризма может укрепить позиции Азербайджана на мировом рынке Исламские страны, в том числе Азербайджан, могут еще больше укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке за счет расширения стандартов халяльного туризма.
Туризм
8 октября 2024 г. 12:37
Ихсан Овют: Расширение стандартов халяльного туризма может укрепить позиции Азербайджана на мировом рынке

Исламские страны, в том числе Азербайджан, могут еще больше укрепить свои позиции на мировом туристическом рынке за счет расширения стандартов халяльного туризма.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный секретарь Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC) Ихсан Овют на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что для Азербайджана очень важно быть лидером в данной сфере, расширять свой туристический потенциал и предоставлять в халяльном секторе продукты и услуги в соответствии с международными стандартами.

По словам Овюта, халяльный туризм важен не только для туристов, путешествующих в соответствии с исламскими ценностями, но и с точки зрения предоставления этических и безопасных услуг в более широком масштабе, что создает огромный потенциал для туристических дестинаций.

Овют добавил, что SMIIC поддерживает усилия Азербайджана в этой сфере и готов тесно сотрудничать для обеспечения более широкого применения международных стандартов в халяльном секторе не только в исламских странах, но и на мировом рынке.

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Версия на английском языке Ihsan Ovut: Expanding halal tourism standards may boost Azerbaijan's position in global market
Версия на азербайджанском языке İhsan Övüt: "Azərbaycanda halal turizm standartlarının genişlənməsi qlobal bazarda mövqeyini gücləndirə bilər"

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