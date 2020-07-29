Хитроу планирует начать тестировать пассажиров на СOVID-19

Стоимость одного теста составит £150

Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект по тестированию пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил исполнительный директор крупнейшей британской воздушной гавани Джон Холланд-Кей.

По его словам, Хитроу через две недели в рабочем режиме может начать тестирование въезжающих в страну пассажиров на коронавирус. Стоимость одного теста составит 150 фунтов стерлингов.

Если результат анализа будет отрицательным, то через 5 или 8 дней будет проведен повторный тест. Таким образом, при отсутствии коронавируса в организме человека, введенный правительством Соединенного Королевства двухнедельный карантин может быть сокращен вдвое.

"Нам нужно найти способ, чтобы снова открыть страны из "красного списка". Тестирование - единственный возможный способ сделать это в отсутствие вакцины. Во многих странах из "красного списка" миллионы людей не болеют этой болезнью и не могут путешествовать. Это препятствует восстановлению экономики", - сказал Холланд-Кей.