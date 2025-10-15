Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    Туризм
    • 15 октября, 2025
    • 11:38
    Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

    В Азербайджане в ближайшем будущем ожидается мощный приток туристов в сфере оздоровительного туризма.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму, проходящей в Баку.

    Он отметил стремительное развитие туризма в Азербайджане:

    "В стране строится туристическая инфраструктура. За короткий срок на освобожденных территориях построено 3 международных аэропорта. Туризм является одним из важных направлений ненефтегазового сектора, обеспечивая приток иностранной валюты в страну и создавая новые рабочие места".

    Göydəniz Qəhrəmanov: "Azərbaycana sağlamlıq turizmi ilə bağlı güclü axın gözlənilir"
    Azerbaijan expects strong rise in health tourism in near future

