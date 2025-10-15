Гёйдениз Гахраманов: В Азербайджане ожидается приток в сфере оздоровительного туризма

В Азербайджане в ближайшем будущем ожидается мощный приток туристов в сфере оздоровительного туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) Гёйдениз Гахраманов на II Азербайджанской конференции по оздоровительному туризму, проходящей в Баку.

Он отметил стремительное развитие туризма в Азербайджане:

"В стране строится туристическая инфраструктура. За короткий срок на освобожденных территориях построено 3 международных аэропорта. Туризм является одним из важных направлений ненефтегазового сектора, обеспечивая приток иностранной валюты в страну и создавая новые рабочие места".