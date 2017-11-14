Губернатор Южного Синая: Поток азербайджанских туристов на египетские курорты сильно сократился

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Туристический поток азербайджанских туристов в Южный Синай сильно сократился за последние годы, что не соответствует уровню азербайджано-египетских отношений.

Как передает Report, об этом заявил губернатор Южного Синая Халид Фоуда на пресс-конференции.

"Накануне мы провели встречу с представителями Ассоциации туризма Азербайджана, в ходе которой обсудили вопросы устранения взаимных проблем в сфере туризма", заявил Х. Фоуда.

По его словам, подобный низкий поток азербайджанских туристов непосредственно связан с тем фактом, что некоторые страны намеренно вели "черный пиар" в отношении египетских курортов.

"Я благодарю Азербайджан за то, что он не пошел на поводу антиегипетской пропаганды, в отличие некоторых стран", - подчеркнул он.

Губернатор особо отметил, что Шарм-эль-Шейх безопасный и красивый город.

"В городе, в котором установлены около 700 камер, постоянно поддерживается стабильность. Наш аэропорт оборудован современным оборудованием. Мы готовы встречать азербайджанских гостей", - подчеркнул Х. Фоуда.