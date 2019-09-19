Грузию в этом году посетили свыше 1 млн граждан Азербайджана

В январе-августе Грузию посетили 1 024 349 человек из Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной администрации Грузии по туризму.

Число граждан Азербайджана, посетивших Грузию, в годовом сравнении выросло на 68 292 человека или 7,1%.

По количеству посетивших Грузию иностранцев Азербайджан занимает второе место.

Россияне занимают первое место по количеству посетивших Грузию - 1 058 549 человек. На третьем месте армяне с показателем 864 474 человека.

За отчетный период Грузия приняла, в целом, 6 320 516 иностранных визитеров, что в годовом сравнении больше на 7,2%.