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Грузия планирует привлечь из Азербайджана больше туристов

Грузия планирует привлечь из Азербайджана больше туристов

Национальная администрация Грузии по туризму до конца июля продолжит специальную кампанию в целях агитации туристических возможностей страны. 

Как сообщает местное бюро Report, для развития внутреннего и внешнего туризма госструктура проводит в соцсетях кампании "#SpendYourSummerInGeorgia" и "#EmotionsAreGeorgia".

Для агитационной кампании избраны такие страны, как Азербайджан, Украина, Беларусь, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Германия, Франция и пр. 

Отметим, что за январь-май текущего года из Азербайджана Грузию посетили 497 937 человек, что на 12 204 человека или 2,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.  

Азербайджан занимает второе место среди иностранцев, посетивших Грузию в течение первых 5 месяцев 2019 года. 

В отчетный период на первом месте стоит Россия - 539 432 человека. С 8 июля, после запрета российских авиакомпаний на полеты в Грузию, в статистике российских туристов будет наблюдаться резкое снижение. Правительство Грузии подготавливает план мероприятий для устранения ущерба, который будет нанесен сфере туризма. 

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