Грузия планирует привлечь из Азербайджана больше туристов

Национальная администрация Грузии по туризму до конца июля продолжит специальную кампанию в целях агитации туристических возможностей страны.

Как сообщает местное бюро Report, для развития внутреннего и внешнего туризма госструктура проводит в соцсетях кампании "#SpendYourSummerInGeorgia" и "#EmotionsAreGeorgia".

Для агитационной кампании избраны такие страны, как Азербайджан, Украина, Беларусь, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Чехия, Германия, Франция и пр.

Отметим, что за январь-май текущего года из Азербайджана Грузию посетили 497 937 человек, что на 12 204 человека или 2,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан занимает второе место среди иностранцев, посетивших Грузию в течение первых 5 месяцев 2019 года.

В отчетный период на первом месте стоит Россия - 539 432 человека. С 8 июля, после запрета российских авиакомпаний на полеты в Грузию, в статистике российских туристов будет наблюдаться резкое снижение. Правительство Грузии подготавливает план мероприятий для устранения ущерба, который будет нанесен сфере туризма.