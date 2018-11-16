Граждане Азербайджане - в пятерке наиболее активных гостей России

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По итогам девяти месяцев 2018 года Россию с туристическими целями посетили 3,9 млн иностранцев.

Как сообщает Report, эти данные приводит пограничная служба ФСБ России.

Число указавших туризм в качестве цели своего приезда иностранцев увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В то же время общий въездной поток иностранных граждан в Россию вырос всего на 1,9%. Всего же с января по сентябрь Россию посетили 25,5 млн иностранцев.

Больше всех иностранцев прибыло из Украины (7,2 млн), Казахстана (3,3 млн), Узбекистана (1,9 млн), Таджикистана (1,1 млн), Азербайджана (861,5 тыс.).