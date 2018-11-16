Граждане Азербайджане - в пятерке наиболее активных гостей России

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По итогам девяти месяцев 2018 года Россию с туристическими целями посетили 3,9 млн иностранцев.
Как сообщает Report, эти данные приводит пограничная служба ФСБ России.
Число указавших туризм в качестве цели своего приезда иностранцев увеличилось на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В то же время общий въездной поток иностранных граждан в Россию вырос всего на 1,9%. Всего же с января по сентябрь Россию посетили 25,5 млн иностранцев.
Больше всех иностранцев прибыло из Украины (7,2 млн), Казахстана (3,3 млн), Узбекистана (1,9 млн), Таджикистана (1,1 млн), Азербайджана (861,5 тыс.).
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости