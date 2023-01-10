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Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран мира

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран мира Азербайджан занял 76-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley Partners Visa Restrictions Index на 2023 год.
Туризм
10 января 2023 г. 13:53
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 70 стран мира

Азербайджан занял 76-ое место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index на 2023 год. Граждане республики могут посещать без визы 70 стран мира. Это на одну страну больше, чем в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на доклад организации, который сегодня опубликовал данные за первый квартал 2023 года.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан занимал в этом рейтинге 78-е место.

В то же время, как отмечают составители рейтинга, пятый год подряд рейтинг сильнейших паспортов мира по количеству безвизовых направлений (или с визой по прибытию) возглавляет Япония – для обладателей ее паспортов открыты 193 страны мира из 227. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направления.

Мировой индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley&Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Обновляемый ежегодно индекс паспортов Henley считается стандартным справочным инструментом для граждан мира и суверенных государств при оценке места паспорта в глобальном спектре мобильности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları 70 ölkəyə vizasız gedə bilərlər

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