Госагентство: Ведется подготовка к созданию туристической инфраструктуры на освобожденных территориях

Ведется подготовка проектно-сметной документации для создания туристической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Ведется подготовка проектно-сметной документации для создания туристической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова.

По ее словам, основная инфраструктура будет создана в первую очередь в районах с туристическим потенциалом: "Как сказал президент Ильхам Алиев, освобожденные территории обладают высоким туристическим потенциалом. С этой целью историческая территория села Туг Ходжавендского района была отведена под Государственный историко-архитектурный и природный заповедник "Туг". Государственное агентство по туризму продолжает работу на территориях с туристическим потенциалом. Парк отдыха "Суговушан" - один из таких проектов".

A.Гусейнова отметила, что Госагентство планирует создать инфраструктуру, необходимую для удовлетворения первичных потребностей туристов на освобожденных территориях.