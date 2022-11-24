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Госагентство: Туристический сектор полностью восстановится в ближайшие два года

Госагентство: Туристический сектор полностью восстановится в ближайшие два года Предположительно, туристический сектор в Азербайджане полностью восстановится в ближайшие два года.
Туризм
24 ноября 2022 г. 13:25
Госагентство: Туристический сектор полностью восстановится в ближайшие два года

Предположительно, туристический сектор в Азербайджане полностью восстановится в ближайшие два года.

Об этом Report заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"Мы считаем, что рано или поздно мы приблизимся к рекордным показателям 2019 года. Сфера туризма, как правило, быстро восстанавливается. Мы расширяем нашу географию, открываем новые рынки для туризма. Мы считаем, что туризм будет полностью восстановлен, и положительная динамика продолжится. Азербайджан традиционно посещают туристы из определенных стран", - отметил он.

Касаясь предстоящих новогодних праздников, Нагиев сказал: "В Азербайджане есть три зимних туристических комплекса - Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг, который находится в Нахчыване. Ожидаем поток туристов с новых рынков".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi: “Sektor yaxın iki ildə tam bərpa olunacaq”

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