Госагентство: Туристический сектор полностью восстановится в ближайшие два года

Предположительно, туристический сектор в Азербайджане полностью восстановится в ближайшие два года.

Предположительно, туристический сектор в Азербайджане полностью восстановится в ближайшие два года.

Об этом Report заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

"Мы считаем, что рано или поздно мы приблизимся к рекордным показателям 2019 года. Сфера туризма, как правило, быстро восстанавливается. Мы расширяем нашу географию, открываем новые рынки для туризма. Мы считаем, что туризм будет полностью восстановлен, и положительная динамика продолжится. Азербайджан традиционно посещают туристы из определенных стран", - отметил он.

Касаясь предстоящих новогодних праздников, Нагиев сказал: "В Азербайджане есть три зимних туристических комплекса - Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг, который находится в Нахчыване. Ожидаем поток туристов с новых рынков".