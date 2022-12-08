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Госагентство по туризму: Цены на авиабилеты препятствуют въездному туризму

Госагентство по туризму: Цены на авиабилеты препятствуют въездному туризму Цены на авиабилеты в Азербайджан считаются одним из препятствий для въездного туризма.
Туризм
8 декабря 2022 г. 12:56
Госагентство по туризму: Цены на авиабилеты препятствуют въездному туризму

Цены на авиабилеты в Азербайджан считаются одним из препятствий для въездного туризма.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом туристической политики и стратегии Государственного агентства по туризму Магомед Нуриев на Азербайджанском туристическом саммите в Баку.

Он прокомментировал информацию о том, что авиабилеты в Азербайджан из разных европейских городов в 3-4 раза дороже, чем в соседние Турцию и Грузию.

"Подход в стратегии социально-экономического развития таков, что имеется вопрос оптимизации деятельности госкомпаний. Применяется единый подход не к одной, а ко многим госкомпаниям. Мы выступаем в качестве координирующего органа между государственными структурами и ставили этот вопрос на повестку дня правительства. Мы надеемся, что в ближайшие годы в этом направлении произойдут значительные изменения для туристического сектора", - отметил он.

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Версия на английском языке State Tourism Agency: Airfares - obstacle to inbound tourism
Версия на азербайджанском языке Dövlət Turizm Agentliyi: "Uçuşların qiymətləri gəlmə turizmə maneədir"

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