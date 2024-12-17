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Google: Баку стал самым популярным туристическим направлением в Индии

Google: Баку стал самым популярным туристическим направлением в Индии Среди самых популярных запросов туристических направлений из Индии на платформе Google на первом месте находятся Азербайджан и столица Баку.
Туризм
17 декабря 2024 г. 14:35
Google: Баку стал самым популярным туристическим направлением в Индии

Среди самых популярных запросов туристических направлений из Индии на платформе Google на первом месте находятся Азербайджан и столица Баку.

Как сообщает Report, технологический гигант Google опубликовал отчет "Поисковые тенденции года" по Индии и назвал самые интересные туристические направления в этом году.

В докладе подчеркнуто, что Азербайджан привлекает индийских путешественников своим уникальным сочетанием современности и традиций.

В список самых популярных туристических направлений также вошли остров Бали в Индонезии, город Куала-Лумпур в Малайзии, а также различные города Казахстана, Грузии и Индии.

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Версия на азербайджанском языке “Google”: Bakı Hindistanda ən populyar səyahət istiqaməti olub

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