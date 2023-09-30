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Глава правительства: Аджария планирует принять 6 млн туристов к 2025 году

Глава правительства: Аджария планирует принять 6 млн туристов к 2025 году Правительство Аджарии планирует принять 6 млн туристов и создать масштабную инфраструктуру к 2025 году.
Туризм
30 сентября 2023 г. 15:18
Глава правительства: Аджария планирует принять 6 млн туристов к 2025 году

Правительство Аджарии планирует принять 6 млн туристов и создать масштабную инфраструктуру к 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сказал председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во время церемонии награждения World Travel Awards.

Батуми принял одну из важнейших премий в сфере туризма World Travel Awards, которую также называют "туристическим Оскаром".

По словам Рижвадзе, количество визитов Аджарского региона за 8 месяцев этого года превышает 2 млн. Это свидетельствует о росте на 46% по сравнению с 2022 годом и на 20% по сравнению с 2019 годом.

"Наша цель - добиться двойного уровня к следующему году и тройного к 2025 году. Мы хотим организовать инфраструктуру для 6 млн туристов. Это достаточно амбициозный план, однако мы готовы тщательно реализовать все этапы плана для достижения желаемых результатов", - сказал он.

С января по июнь 2023 года Грузию посетили около 2,9 млн путешественников, что на 75,9% больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Доходы страны за этот период 1,8 млрд долларов, что на 57,9% больше данных за аналогичный период 2022 года и на 23,9% больше допандемийного 2019 года.

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