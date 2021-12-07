Фуад Нагиев: Новый закон "О туризме" коснется также экскурсоводов

К сожалению, до сих пор не было создано единого реестра, куда включили бы имена всех гидов и экскурсоводов, играющих немалую роль в развитии туризма.

К сожалению, до сих пор не было создано единого реестра, куда включили бы имена всех гидов и экскурсоводов, играющих немалую роль в развитии туризма.

Как Report передает, об этом сообщил председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев во время предоставления аккредитационного аттестата органу национальной сертификации гидов и экскурсоводов.

"Самое важное для экскурсовода – знать азербайджанский язык. Уверен, что подготовка экскурсоводов согласно международным стандартам положительно скажется на развитии туристического сектора. Новый закон "О туризме" готов и направлен в Милли Меджлис. В проект также включены вопросы, касающиеся сертификации экскурсоводов. Также обсуждается создание реестра гидов и экскурсоводов и прохождение ими аккредитации", - сказал он.