Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Фуад Нагиев: Карабах и Восточный Зангезур станут частью туристической карты Азербайджана

    Туризм
    17 апреля, 2026
    12:27
    Фуад Нагиев: Карабах и Восточный Зангезур станут частью туристической карты Азербайджана

    Новый стратегический этап развития азербайджанского туризма – это включение в туристическую карту Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Туризм – сложная экономическая система, охватывающая более 20 отраслей. Таким образом, туризм создает мощный мультипликационный эффект, затрагивая многие сферы экономики. Также хочу отметить, что каждая инвестиция в туризм ведет к созданию новой инфраструктуры и более качественных услуг, что в свою очередь усиливает позиции Азербайджана, как конкурентоспособного туристического направления на мировом рынке. Приглашаю российскую сторону открыть для себя богатый туристический потенциал Азербайджана и воспользоваться возможностями инвестиций в туристический сектор", - подчеркнул Тагиев.

    Глава агентства выразил уверенность, что благодаря тесному сотрудничеству правительства, бизнеса и международных партнеров Азербайджан еще больше укрепит свои позиции как в качестве популярного направления для туристов, так и надежного центра привлечения устойчивых инвестиций.

    Фуад Нагиев Госагентство по туризму Азербайджана Карабах Восточный Зангезур
    Fuad Nağıyev: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın turizm xəritəsinin bir hissəsi olacaq"
    Fuad Naghiyev: Karabakh, Eastern Zangazur to become part of Azerbaijan's tourism map

    Последние новости

