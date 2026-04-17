Фуад Нагиев: Карабах и Восточный Зангезур станут частью туристической карты Азербайджана

Новый стратегический этап развития азербайджанского туризма – это включение в туристическую карту Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"Туризм – сложная экономическая система, охватывающая более 20 отраслей. Таким образом, туризм создает мощный мультипликационный эффект, затрагивая многие сферы экономики. Также хочу отметить, что каждая инвестиция в туризм ведет к созданию новой инфраструктуры и более качественных услуг, что в свою очередь усиливает позиции Азербайджана, как конкурентоспособного туристического направления на мировом рынке. Приглашаю российскую сторону открыть для себя богатый туристический потенциал Азербайджана и воспользоваться возможностями инвестиций в туристический сектор", - подчеркнул Тагиев.

Глава агентства выразил уверенность, что благодаря тесному сотрудничеству правительства, бизнеса и международных партнеров Азербайджан еще больше укрепит свои позиции как в качестве популярного направления для туристов, так и надежного центра привлечения устойчивых инвестиций.