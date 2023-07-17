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Фуад Нагиев: Для привлечения туристов обязательно наличие прямых рейсов

Фуад Нагиев: Для привлечения туристов обязательно наличие прямых рейсов Прямые авиарейсы из Баку в различные города стран Центральной Азии можно назвать эффективными.
Туризм
17 июля 2023 г. 20:34
Фуад Нагиев: Для привлечения туристов обязательно наличие прямых рейсов

Прямые авиарейсы из Баку в различные города стран Центральной Азии можно назвать эффективными.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

По его словам, количество авиарейсов, организованных из Баку в Узбекистан в I полугодии текущего года, в целом совпадает с количеством авиарейсов, совершенных в эту страну в прошлом году: "Есть 28 стран, которые мы определили в качестве приоритетных туристических рынков для Азербайджана. Это некоторые страны Европы, страны Ближнего Востока, наши ближайшие соседи, страны Южной и Восточной Азии, из которых мы хотим привлечь больше туристов. Для привлечения туристов обязательно наличие прямых рейсов".

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Версия на азербайджанском языке Fuad Nağıyev: "Orta Asiya ölkələrinə birbaşa aviareyslər effektivdir"

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