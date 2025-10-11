Фуад Нагиев: Азербайджан становится региональным центром движения Slow Food

Азербайджан становится региональным центром международного гастрономического движения Slow Food.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на гастрономическом фестивале Terra Madre в Шеки.

"Совместно с международной организацией Slow Food в нашей стране реализуется проект Slow Food Azerbaijan. Сегодняшний фестиваль - яркий пример того, что Азербайджан становится региональным центром этого движения", - отметил Нагиев.

По его словам, проект объединяет две важные сферы - туризм и сельское хозяйство, способствуя развитию агротуризма.

"Slow Food - это глобальное сообщество, целью которого является обеспечение доступа каждого человека к вкусной и чистой пище. [...] Фестиваль, объединяющий более 50 фермеров и производителей, демонстрирует, что Азербайджан полностью соответствует философии Slow Food и имеет огромный потенциал для развития устойчивого туризма", - добавил он.