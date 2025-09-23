Флориан Зенгстшмид: Оздоровительный туризм Азербайджана интегрирован в глобальный рынок

Оздоровительный туризм Азербайджана интегрирован в глобальный рынок, объем которого к 2030 году достигнет $1,4 трлн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид во второй день I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, оздоровительный туризм является одним из наиболее быстрорастущих туристических секторов в мире. "К 2030 году объем рынка, согласно прогнозам, достигнет $1,4 трлн. Около $300 млрд из них придется на медицинский туризм. Государственное агентство по туризму Азербайджана разрабатывает конкретные планы, чтобы страна смогла занять свою нишу на этом крупном рынке", - сказал Зенгстшмид.

Глава бюро также раскрыл приоритетные меры для развития медицинского туризма в стране: в первую очередь должна быть сформирована структура управления и регулирования.

"Необходимо применение глобальной аккредитации и стандартов здравоохранения. На следующем этапе будут созданы условия для новых видов бизнеса, таких как оздоровительные услуги, специализированный транспорт. В этой сфере существуют большие возможности как для государственных, так и для частных инвестиций", - сказал он.