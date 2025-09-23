Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Флориан Зенгстшмид: Оздоровительный туризм Азербайджана интегрирован в глобальный рынок

    Туризм
    • 23 сентября, 2025
    • 14:57
    Флориан Зенгстшмид: Оздоровительный туризм Азербайджана интегрирован в глобальный рынок

    Оздоровительный туризм Азербайджана интегрирован в глобальный рынок, объем которого к 2030 году достигнет $1,4 трлн.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид во второй день I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, оздоровительный туризм является одним из наиболее быстрорастущих туристических секторов в мире. "К 2030 году объем рынка, согласно прогнозам, достигнет $1,4 трлн. Около $300 млрд из них придется на медицинский туризм. Государственное агентство по туризму Азербайджана разрабатывает конкретные планы, чтобы страна смогла занять свою нишу на этом крупном рынке", - сказал Зенгстшмид.

    Глава бюро также раскрыл приоритетные меры для развития медицинского туризма в стране: в первую очередь должна быть сформирована структура управления и регулирования.

    "Необходимо применение глобальной аккредитации и стандартов здравоохранения. На следующем этапе будут созданы условия для новых видов бизнеса, таких как оздоровительные услуги, специализированный транспорт. В этой сфере существуют большие возможности как для государственных, так и для частных инвестиций", - сказал он.

    оздоровительный туризм Бюро по туризму глобальный рынок
    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"
    Florian Sengstschmid: Azerbaijan's health tourism integrated into global market

    Последние новости

    16:22

    Цены на нефть перешли к росту в пределах 1% - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:15

    В Нью-Йорке пройдет заседание Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    16:14

    На улице Джафара Джаббарлы в Баку ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    16:11

    Азербайджан усиливает сотрудничество с ЕС в сфере правовой помощи

    Происшествия
    16:08

    Азербайджанский банк разместил облигации на 20 млн манатов на БФБ

    Финансы
    16:01

    ЕС реализовал 29 проектов в образовательном секторе Азербайджана

    Внешняя политика
    16:00

    Премьер Норвегии: Россия трижды в этом году вторгалась в наше воздушное пространство

    Другие страны
    15:54

    Рютте: НАТО не желает, чтобы Россия продолжала свои опасные действия

    Другие страны
    15:46

    НАТО заявила о готовности реагировать на инцидент с российскими истребителями в Эстонии

    Другие страны
    Лента новостей