Фестиваль граната в Азербайджане является самым популярным праздником в странах СНГ у российских туристов

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Фестиваль граната в Азербайджане возглавил тройку лучших и популярных у российских туристов эногастрономических праздников в СНГ в середине осени 2018 года, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным аналитического агентства ТурСтат, в первую тройку популярных туров для эногастротуризма в СНГ середины осени 2018 года вошли путешествия в Азербайджан, Армению и Молдову.

Отметим, что рейтинг составлен по результатам анализа популярности туров и уникальности событий.

Напомним, что фестиваль граната пройдет в Гёйчае 26 октября - 7 ноября. На нем состоится ярмарка более 60 сортов граната, приготовленных как печеный, вареный, жареный, а также дегустация блюд азербайджанской кухни.