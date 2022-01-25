Евросоюз пересмотрел рекомендации по ограничению туристических поездок

Совет Европейского Союза одобрил обновленные рекомендации по путешествиям во время пандемии COVID-19, которыми странам ЕС предлагается отказаться от введения ограничений для туристов из отдельных стран.

Совет Европейского Союза одобрил обновленные рекомендации по путешествиям во время пандемии COVID-19, которыми странам ЕС предлагается отказаться от введения ограничений для туристов из отдельных стран.

Как передает Report, соответствующее решение Совет ЕС принял во вторник.

"Согласно новой рекомендации, меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом состояния здоровья человека, а не эпидемиологической ситуации на региональном уровне, за исключением территорий, где вирус циркулирует на очень высоком уровне (темно-красные зоны) ). Это означает, что цифровой сертификат COVID путешественника должен быть ключевым определяющим фактором», – говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Как отмечается в сообщении, "эта рекомендация является ответом на значительное увеличение распространения вакцин и скорейшее внедрение цифрового сертификата ЕС о COVID".

Ожидается, что такой подход существенно упростит правила передвижений между странами и придаст путешественникам дополнительную ясность и предсказуемость.

Новый подход будет применяться к передвижению людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно. Рекомендация странам-членам вступит в силу 1 февраля 2022 года, в тот же день, что и подзаконный акт, вносящий поправки в положение о цифровых сертификатах COVID-19.

"Путешественники, имеющие действительный цифровой сертификат COVID ЕС, не должны предоставляться дополнительным ограничениям на свободное передвижение", – отмечается в сообщении.

Лица, не имеющие цифрового сертификата ЕС на COVID, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее 24 часов после прибытия.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) продолжит публиковать карты регионов государств-членов с указанием потенциального риска заражения по "системе светофора" (зеленый, оранжевый, красный, темно-красный).

На основе этой карты государства ЕС могут ограничивать поездки только в темно-красные районы и обратно, включая запрет несущественных поездок и самоизоляцию после возвращения из таких регионов.

Напомним, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом, окончательные решения по карантинным ограничениям вводят власти отдельных стран Евросоюза.