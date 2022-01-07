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Эксперт: Перед новым годом в регионах резко выросли цены на аренду

Эксперт: Перед новым годом в регионах резко выросли цены на аренду Поскольку выезд граждан Азербайджана за пределы страны на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса (COVID-19) был ограничен, большинство из них предпочли встретить 2022 год в разных городах и районах. Помимо отелей и центров отдыха, люди предпочит
Туризм
7 января 2022 г. 17:33
Эксперт: Перед новым годом в регионах резко выросли цены на аренду

Поскольку выезд граждан Азербайджана за пределы страны на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса (COVID-19) был ограничен, большинство из них предпочли встретить 2022 год в разных городах и районах. Помимо отелей и центров отдыха, люди предпочитали оставаться и в частных домах, в связи с чем цены аренды жилья в регионах резко выросли.

Report опросил экспертов в этой области.

Ниязи Алиев, выступающий посредником аренды домов в Губе, говорит, что в праздничные дни цены были примерно в 2 раза выше, чем в обычные дни: "Если в обычные дни средняя стоимость аренды домов в Губе составляла 100 манатов, то в преддверии Нового года эта сумма достигла 180-200 манатов из-за высокого спроса. На Новруз мы ожидаем более низкий спрос".

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев также говорит, что пандемия не обошла стороной и цены на аренду в регионах: “Посуточная аренда домов более популярна в Губе, Гусаре, Габале, Исмаиллы. В зависимости от условий проживания в этих районах стоимость посуточной аренды варьируется от 80 до 300 манатов. А в Шеки, Гяндже, Лянкяране стоимость посуточной аренды на человека составляет от 20 до 100 манатов".

Кроме того, по словам эксперта, в целом в последние годы интерес к недвижимости в регионах растет, что сказывается и на ценах на ее покупку и продажу: "Сейчас наши граждане не посещают Турцию и другие страны, как это было до пандемии, поэтому регионы становятся все более популярными, и цены на недвижимость тоже растут. Если провести мониторинг, то мы увидим, что цены на дома в регионах выросли в несколько раз по сравнению с предыдущими годами. Квартиры в регионах тоже дорогие. Цены на квартиры в Гяндже, Хачмазе, Закатале и Балакене, Губе такие же, как и в Хырдалане. Естественно, что раньше цены были в несколько раз дешевле".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Yeni illə bağlı regionlarda kirayə qiymətləri kəskin artıb”

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