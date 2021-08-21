Экотуризм становится одним из приоритетных видов туризма в Азербайджане

В последнее время в Азербайджане возрос интерес к экотуризму. Все больше людей предпочитают отдыхать на лоне природы, устремляются в горы, далекие от городской суеты живописные места.

В последнее время в Азербайджане возрос интерес к экотуризму. Все больше людей предпочитают отдыхать на лоне природы, устремляются в горы, далекие от городской суеты живописные места.

О том, какие меры необходимы для развития экотуризма в Азербайджане, Report обсудил с исполнительным директором Ассоциации экотуризма Азербайджана Самиром Дюбенди и заведующей отделом развития туристической продукции Бюро по туризму Шарифой Гасановой.

Исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди отметил, что экотуризм олицетворяет заботу об окружающей среде: "В целом, это устойчивый вид туризма. Люди выезжают на природу, проявляют заботу об окружающей среде, изучают ее. Термин "экотуризм" используется в более широком смысле. Экотуризм - это вид туризма, который не приводит к разрушению окружающей среды. Его цель - создать условия для того, чтобы люди могли насладиться красотой природы".

Мы забыли о возможностях экологического туризма, присущих нашим регионам

"Наша цель - поощрять экотуризм в стране и за рубежом. В течение многих лет мы отдавали предпочтение городскому туризму. Мы уделяли больше внимания так называемому городскому туризму. Деловой туризм направлен на ознакомление с возможностями страны посредством международных мероприятий, проводимых в этой стране. Азербайджан принимал масштабные мероприятия. Это было очень важно и послужило большим толчком к ознакомлению с Азербайджаном за рубежом. 20 лет назад о нашей стране мало что знали в мире. Сейчас Азербайджан снискал признание во всем мире. Благодаря этому расширилось и число, и география туристов, приезжающих в Азербайджан. До пандемии к нам приезжало большое количество туристов из арабских стран и Азии.

В 2018 году было основано Агентство по туризму, учреждены туризм-представительства Азербайджана в нескольких странах. Мы добились больших успехов в этом направлении. Нами пропагандировался туристический потенциал Баку. В Баку достаточно развита туристическая инфраструктура, стало больше отелей и турагентств. В то время мы как-то подзабыли о внутреннем туризме и возможностях экологического туризма, присущих нашим регионам”, - отметил С.Дюбенди, добавив, что экотуризм - это культурное наследие нашего народа.

С.Дюбенди обратил внимание на важность национальных парков в развитии экотуризма: "С 2003 года на территории страны появились национальные парки. У нас десять национальных парков, которые составляют около 4% от общей территории Азербайджана. Национальные парки - это особо охраняемые природные зоны. Инфраструктура экотуризма на территории национальных парков весьма слаба. За рубежом разрабатываются электронные карты национальных парков, создаются все условия для комфортного передвижения туристов по паркам. У нас такая работа не ведется. Кроме того, у нас очень мало профессиональных гидов".

С.Дюбенди добавил, что Ассоциация экотуризма сотрудничает с профессиональными альпинистами.

"При ремонте дорог в регионах, где находятся наши природные ресурсы, необходимо использовать щебень и гравий, а не асфальт, который сильно нагревается под палящим солнцем. Туристические центры, созданные вокруг наших природных ресурсов, должны уделить пристальное внимание благоустройству территории, использовать больше местных и природных материалов", - отметил он.

Представитель Бюро по туризму Шарифа Гасанова отметила, что в Азербайджане подготовлено 16 новых горных пешеходных маршрутов: "Мы осуществляем этот проект в течение 2021 года. А на следующий год будут определены места для кемпинга, а также маршруты в национальных парках. Мы должны определить маршруты экотуризма в Лянкяран-Астаринской зоне. Определенные маршруты уже разработаны".

Он напомнила о плане действий, заключенном между Государственным агентством по туризму и администрацией Нахчывана: "В рамках этого плана будет изучен потенциал экотуризма Нахчывана".

Намечается план по созданию маршрута экотуризма в Карабахе

Ш.Гасанова также прокомментировала вопрос о создании маршрутов экотуризма в Карабахе: "На освобожденных от оккупации территориях все еще имеются заминированные зоны. Поэтому пока исследований по экотуризму на этих территориях не проводится. Вероятно, после проведения определенных работ по разминированию этих территорий можно будет проводить работы, связанные с экотуризмом. У нас есть план по созданию маршрута экотуризма в Карабахе".

Ш.Гасанова отметила возросший интерес в стране к экотуризму: "Экотуризм для нас новый вид туризма, но интерес к этому виду туризма в Европе, Азии не угасает на протяжении многих лет. В связи с пандемией люди стремятся провести больше времени на лоне природы. Такова глобальная тенденция".