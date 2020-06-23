Египет планирует отменить плату за получение визы

Египет с 1 июля готова возобновить прием туристов, и планирует отменить плату за получение визы до конца октября, передает Report со ссылкой на The Sun.

Власти приняли такое решение несмотря на то, что рост заболеваемости коронавирусом не остановлен. 22 июня было выявлено 1 475 новых случаев. Общее число заболевших превысило 55 тысяч, более двух тысяч жителей скончались.Для того, чтобы путешественники посещали курорты Красного моря, власти решили до 31 октября не взимать плату за визы. Это позволит каждому гостю сэкономить 25 долларов США.Более 260 отелей получили сертификат гигиенической безопасности, который подтверждает соблюдение противовирусных мер. Гостиницы смогут работать только с загрузкой в 50 процентов, в них должен быть врач.На курортах не разрешается устраивать свадьбы или вечеринки, проводить развлекательные мероприятия, выставлять еду в открытых буфетах.Также в общественных местах придется соблюдать социальную дистанцию.